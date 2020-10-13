Тихановская объявила Лукашенко Народный ультиматум

Лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская дала режиму Александра Лукашенко 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования.

Если до 25 октября требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокирование всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

"Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония — и с нас хватит. 25 октября мы объявляем Народный ультиматум", — написала она в Telegram.

По словам Тихановской, у действующего сейчас в стране режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключенные должны быть освобождены.

При этом Тихановская отметила, что если до 25 октября требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокирование всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

"У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест. Вы пытаетесь парализовать жизнь нашей страны, не понимая, что Беларусь — это больше, чем режим. Беларусь — это сильнее, чем режим. Раз вы ждали приказа — то вот приказ. И срок его исполнения — до 25 октября", — заявила она.

Ранее лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская отреагировала на жесткий разгон участников Марша пенсионеров в Минске. Она также рассказала, что восхищена тем, как "активно пенсионеры поддерживают протестующих и выражают свою позицию".

Стоит отметить, что последние жесткие разгоны происходят на фоне нового решения МВД Беларуси. Так, силовики заявили, что могут применять боевое оружие и спецсредства против участников протестов. По их словам, это будет происходить "в случае необходимости".