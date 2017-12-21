Белый дом одобрил продажу снайперских винтовок Украине

21 декабря 2017 г. 10:16
Источник: Левый берег
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Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первую в истории коммерческую продажу американского летального оружия Украине, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Коммерческая лицензия выдана на продажу оружия на сумму $41,5 млн. Разрешения получено на поставку Украине самозарядных крупнокалиберных снайперских винтовок M107A1, боеприпасов, с также сопутствующих деталей и аксессуаров. Издание отмечает, что разрешение на поставку тяжелых вооружений, в том числе переносных противотанковых систем FGM-148 Javelin, дано не было.

Напомним, 13 декабря 2017 года правительство Канады одобрило поставки огнестрельного оружия Украине.

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы отказывала Киеву в неоднократных просьбах разрешить поставки оружия, в то время как Конгресс со времени начала конфликта на востоке Украины в 2014-м году принял несколько законодательных актов, разрешающих продавать оружие Украине и оказывать ей военно-техническую помощь.

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