Белый дом одобрил продажу снайперских винтовок Украине

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первую в истории коммерческую продажу американского летального оружия Украине, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Коммерческая лицензия выдана на продажу оружия на сумму $41,5 млн. Разрешения получено на поставку Украине самозарядных крупнокалиберных снайперских винтовок M107A1, боеприпасов, с также сопутствующих деталей и аксессуаров. Издание отмечает, что разрешение на поставку тяжелых вооружений, в том числе переносных противотанковых систем FGM-148 Javelin, дано не было.

Напомним, 13 декабря 2017 года правительство Канады одобрило поставки огнестрельного оружия Украине.

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы отказывала Киеву в неоднократных просьбах разрешить поставки оружия, в то время как Конгресс со времени начала конфликта на востоке Украины в 2014-м году принял несколько законодательных актов, разрешающих продавать оружие Украине и оказывать ей военно-техническую помощь.