Без официальных справок. Госдума РФ утвердила процедуру отречения от гражданства Украины

Госдума России приняла во втором чтении законопроект о лишении гражданства террористов, в который внесли поправки о присяге гражданина России и особом порядке выдачи российских паспортов украинцам.

За документ проголосовали 404 депутата, против не выступил никто, двое воздержались. Трансляция ведется на сайте Думы.

Согласно законопроекту, присягу иностранцы должны будут принимать при вступлении в российское гражданство.

Украинцы, чтобы отказаться от своего гражданства, смогут предоставлять не справку от официальных ведомств Украины, а копию обращения об отказе от гражданства.

Законопроект о лишении российского гражданства иностранцев, которых осудили за преступления террористической направленности, был внесен в Госдуму после взрыва в метро Санкт-Петербурге в апреле 2017 года.

Напомним, с 2014 по сентябрь 2016 года гражданство Российской Федерации получили почти 170 тысяч граждан Украины. Статус беженца в РФ за 2,5 года получили около 350 украинцев.