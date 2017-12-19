Безопасность и поддержка социальной сферы - в столице аграрии обсудили стратегию развития Украины и реформы

19 декабря 2017 г. 18:54
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13-съезд Аграрной партии собрал более 1500 делегатов со всей Украины, 23 из них – представители Харьковской области. Основные вопросы – изменение к уставу партии и утверждение новой программы.

Михаил Золотарев, глава Хар. обл. орг. Аграрной партии:

Съезд для нас очень важен, так как будет приниматься новая программа партии, будут приниматься изменения к уставу, устав станет более демократичным, более прогрессивным, поэтому для нас это знаковое событие.

На данный момент в состав партии входят не только аграрии, а воины АТО, известные украинские спортсмены, писатели и врачи. Все они подготовили свои предложения по поводу развития Украины в будущем – стратегия прописана представителями партии на 35 лет вперед.

Виталий Скоцик, глава Аграрной партии:

В основі стратегії лежить 9 індексів людського розвитку - тривалість життя, покупівельна здатність населення, доступність медицини, освіти.

Стелла Захарова, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике:

Будущее нашей страны зависит только от здоровой нации - от аграриев, которые работают сегодня на земле и нация если будет здоровая, значит рабочая сила будет здоровая.

Аграрная партия планирует принять участие в парламентских и президентских выборах, а также имеет амбициозные намерения стать влиятельной партией в парламенте.

Видео: 

В столице аграрии обсудили стратегию развития Украины и реформы - 19.12.2017

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