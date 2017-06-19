Безвиз с Евросоюзом: жителям "ЛНР" мошенники продают украинские паспорта старого образца - Тымчук

19 июня 2017 г. 12:44
Источник: УНИАН
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После введения ЕС безвизового режима для украинцев на оккупированных территориях резко возрос спрос на зарубежные паспорта, в том числе - старого образца.

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В "МВД ЛНР" за взятку в размере 400-500 долларов можно оформить зарубежные паспорта старого образца на бланках, которые остались в подразделениях миграционной службы после оккупации районов Луганской обл. в 2014 году. За более скоромную сумму осуществляется вклеивание фотографий в паспорта граждан при достижении ими 25 и 45 лет и ставится недействительная печать, также оставленная в момент оккупации", - написал Тымчук на странице в Facebook.

При этом он отметил, что в последние два месяца "пограничники" "Л/ДНР" неоднократно умышленно портили украинские паспорта.

"При прохождении КПВВ на Донбассе они умышленно ставят штампы с гербами псевдореспублик в паспорта граждан, выезжающих с оккупированных территорий", - пояснил Тымчук.

 

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