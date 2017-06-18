Боевики 19 раз обстреляли позиции военных на Донбассе с начала дня

Боевики 19 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе с начала дня.

Как говорится в вечерней сводке штаба АТО, в результате боевых действий никто из бойцов сил АТО сегодня не пострадал.

На приморском направлении зафиксировано более половины всех вооруженных провокаций. Утром боевики выпустили по полдесятка мин калибра 120-мм в сторону наших позиций вблизи Павлополя и Чермалыка. Там же, а также в районе Широкино, Водяного и Талаковки, незаконные вооруженные формирования неоднократно открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На донецком направлении боевики ночью обстреляли один из опорных пунктов сил АТО в пригороде Авдеевки из крупнокалиберных пулеметов. Впоследствии НВФ дважды открывали огонь по укреплениям украинских военнослужащих вблизи Каменки из 120 и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров. После обеда под вражеский огонь попали позиции ВС Украины, которые расположены на подступах к Луганскому. Там боевики применяли автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На луганском направлении зафиксировано три факта нарушения НВФ "режима тишины". В частности, около 15.00 они накрыли силы ВСУ неподалеку Крымского почти десятком мин со 120-мм минометов. Еще раньше боевики били со станкового противотанкового гранатомета в районе Катериновки, а у Новоалександровки вели огонь из стрелкового оружия.