Боевики 8 раз обстреляли позиции сил АТО во вторник

20 июня 2017 г. 20:27
Источник: Интерфакс-Украина
1 просмотр

Незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим тишины, применив оружие против подразделений Вооруженных сил Украины во вторник, при этом ни один украинский военнослужащий не погиб и не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО в своей сводке по состоянию на 18:00 20 июня.

"Сегодня оперативная обстановка в районе проведения АТО, по сравнению с предыдущими днями, существенно стабилизировалась. С начала суток российско-террористические бандформирования 8 раз применяли оружие против подразделений ВСУ… В результате боевых действий ни один украинский защитник сегодня не пострадал", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook.

При этом в ходе обстрелов не было зафиксировано ни одного факта использования боевиками запрещенного минскими соглашениями артиллерийского вооружения. Нарушения незаконными вооруженными формирования условий прекращения огня было зафиксировано только на приморском (мариупольском) и луганском направлениях.

На приморском направлении боевики обстреляли опорные пункты сил АТО 5 раз. "В частности, из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по нашим воинам, которые держат оборону вблизи Павлополя и Новомихайловки, а из крупнокалиберных пулеметов - в районе Марьинки и Талаковки", - говорится в сообщении.

На луганском направлении все три обстрела имели место пришлись на этой части фронта еще до рассвета состоялись неподалеку от с.Новоалександровка Попаснянского района. Там боевики использовали крупнокалиберные пулеметы и зенитную установку.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.