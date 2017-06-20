Боевики 8 раз обстреляли позиции сил АТО во вторник

Незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим тишины, применив оружие против подразделений Вооруженных сил Украины во вторник, при этом ни один украинский военнослужащий не погиб и не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО в своей сводке по состоянию на 18:00 20 июня.

"Сегодня оперативная обстановка в районе проведения АТО, по сравнению с предыдущими днями, существенно стабилизировалась. С начала суток российско-террористические бандформирования 8 раз применяли оружие против подразделений ВСУ… В результате боевых действий ни один украинский защитник сегодня не пострадал", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook.

При этом в ходе обстрелов не было зафиксировано ни одного факта использования боевиками запрещенного минскими соглашениями артиллерийского вооружения. Нарушения незаконными вооруженными формирования условий прекращения огня было зафиксировано только на приморском (мариупольском) и луганском направлениях.

На приморском направлении боевики обстреляли опорные пункты сил АТО 5 раз. "В частности, из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по нашим воинам, которые держат оборону вблизи Павлополя и Новомихайловки, а из крупнокалиберных пулеметов - в районе Марьинки и Талаковки", - говорится в сообщении.

На луганском направлении все три обстрела имели место пришлись на этой части фронта еще до рассвета состоялись неподалеку от с.Новоалександровка Попаснянского района. Там боевики использовали крупнокалиберные пулеметы и зенитную установку.