Боевики "ЛНР" прогнали патруль ОБСЕ из пунктов пропуска украино-российской границы, неподконтрольной Украине

Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщила об очередных ограничениях возможностей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ вести наблюдение в приграничных районах, которые оккупировали боевики поддерживаемых Россией вооруженных группировок "ЛДНР".

Об этом сообщили в субботу утром в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 3 января 2020 года информирует о случаях запрета пребывания патруля Миссии в пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией. 31 декабря в пункте пропуска на границе недалеко от населенного пункта Довжанский, 2 января в пунктах пропуска возле населенных пунктов Изварино и Северный членами вооруженных формирований Российской Федерации патрулю Миссии было предложено покинуть вышеуказанные пункты пропуска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия могут производиться с целью скрыть поставки вооружения и военной техники, горюче-смазочных материалов, перевозки личного состава или вообще передвижения войск со стороны РФ на неподконтрольную правительству Украины территорию.

"Украинская сторона совместного СЦКК обращает внимание представителей вооруженных формирований РФ на не допустимости действий по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии, а также на необходимость использования возможностей технических средств наблюдения СММ", - добавили в штабе.

Напомним, по результатам нормандского саммита, который состоялся 9 декабря в Париже, участники встречи поддержали прекращение огня, обмен в формате "всех на всех" до 31 декабря, допуск Красного Креста ко всем удерживаемым лицам, разведение войск на трех участках, расширение мандата СММ ОБСЕ и продолжение разминирования.

Следующая встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России запланирована на март 2020 года. За это время политические советники лидеров нормандской четверки должны согласовать шаги по имплементации политических мер: принятия закона об особом порядке самоуправления ОРДЛО на постоянной основе, инкорпорации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и подготовку местных выборов.