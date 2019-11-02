Богдан Яременко заявил об уходе с поста главы комитета Верховной Рады

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко заявляет, что передаст председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову заявление о сложении полномочий председателя комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики в лице сайта "Буквы" от статьи 163 и 182 Уголовного кодекса Украины, и ввиду мелкого политического шантажа трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета. Написал, так как через Давида Арахамию (председателя фракции "Слуга народа") мне передали, что для трех фракций будет достаточно, если я до 19:00 сообщу о заявлении об отставке лично в посте в Facebook. Копию заявления, чтобы успокоить Давида и три фракции парламента, я вывешу в комментариях чуть позже", - отметил Яременко.

"Написать напишу. Но передам председателю Верховной Рады Украины (перед которым мне за этот беспорядок действительно неудобно), только когда и если решение о моей отставке примет фракция партии «Слуга народа», которая меня на эту должность и рекомендовала (ориентировочно в понедельник через неделю)", - подчеркнул Яременко.

Ранее в СМИ сообщалось о вспыхнувшем скандале из-за того, что 30 октября журналисты одного из интернет-изданий сфотографировали, как Яременко во время работы в сессионном зале переписывался на сайте знакомств, в частности, договаривался о встрече с девушкой.

Сначала в комментарии журналистам он заявил: "Это сфабрикованная переписка... Меня предупредили. Тем более, что я понимал, что в то время я переписывался на серьезные некоторые темы. Поэтому надо было показать, что так нельзя делать".

По словам Яременко, он сделал это с намерением выразить протест против того, что "некоторые, кто называет себя журналистами, злоупотребляют". "Этой переписки нет, нет этого факта", - заверил тогда Яременко.

31 октября он выступил с угрозами журналистам уголовной ответственностью за вмешательство в личную жизнь. Затем, выступая с трибуны ВР, он попросил прощения у тех, "кому за последние несколько дней создал неудобства и некомфортную ситуацию" - прежде всего, отметил он, речь идет о его семье.

Также Яременко попросил прощения у своей фракции и у президента Владимира Зеленского, которые "стали заложниками ситуации, потому что не заслужили, чтобы вас втаптывают в грязь вместе со мной". Также Яременко извинился перед избирателями, которые "не заслужили смотреть на все это". При этом депутат отметил, что жена не имеет к нему претензий, но претензии предъявляют "моралисты". Он призвал не беспокоиться о том, как он будет представлять парламент как председатель комитета.

1 ноября три фракции парламента призвали снять Яременко с должности председателя Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.