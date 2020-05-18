Более 120 стран требуют расследовать причины возникновения коронавируса

Более 120 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование, чтобы установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает The Guardian.

«Проект резолюции ко Всемирной ассамблее здравоохранения с призывом к беспристрастной оценке и расследованию пандемии коронавируса не упоминает о Китае, но его уже поддержали 122 государства мира», - говорится в сообщении.

Так, к этому предложению в понедельник присоединились 54 страны Африки. Накануне вечером было известно уже о поддержке резолюции более 60 странами. Среди них - страны Евросоюза, Австралия, Южная Корея, Япония, Индонезия, Турция, Великобритания, Россия и ЮАР. Планируется, что голосование по этому вопросу пройдет утром во вторник, 19 мая.

Как сообщалось, первой о необходимости независимого расследования публично заявила Австралия, за что страну сразу раскритиковал Пекин, обвинив Канберру «в политической атаке». Но австралийские дипломаты уговорили страны ЕС присоединиться к «коалиции», которая выступает за расследование происхождения коронавируса. Они требуют дать «беспристрастную, независимую и всеобъемлющую оценку». Украина также поддержала этот призыв.

В заявлении конкретно не упоминаются Китай и город Ухань, откуда эпидемия начала распространяться, но там подчеркивается, что ВОЗ должна сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения животных для проведения совместных миссий для выявления зоонозного источника - то есть установить, какое животное стало источником вируса, а также были какие-то промежуточные носители перед тем, как вирус попал к людям.

Пока ни Китай, ни США не поддержали это заявление: первый не хочет допускать независимых экспертов на свою территорию, а вот американские дипломаты настаивают на более жестких формулировках, чтобы заявление конкретно требовало установить, как коронавирус возник в китайском Ухане. Ранее Дональд Трамп заявлял, что США имеют доказательства искусственного происхождения коронавируса из лаборатории Уханя. Об этом же говорил и госсекретарь США Майк Помпео.

По состоянию на утро 18 мая в мире зафиксированы 4 801 875 случаев коронавирусной болезни, 1 858 170 человек выздоровели от болезни, 316 671 умерли.