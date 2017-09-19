Болгария намерена добиваться снятия санкций с РФ во время своего председательства в ЕС

Болгария намерена добиваться снятия санкций с России во время своего председательства в Евросоюзе в 2018 году.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в ходе открытия в Софии офиса Европейского инвестиционного банка.

"Во время нашего председательства в ЕС мы должны работать в политическом и дипломатическом плане, чтобы снять санкции с России и снизить напряженность между Европой и Россией. Не знаю, удастся ли нам это сделать, так как это очень сложная и непосильная для нас задача, но попытаемся", - заявил глава правительства.

Говоря о предстоящем в 2018 году визите президента РФ Владимира Путина в Болгарию, Борисов подчеркнул, что российского лидера пригласил президент Радев, но "если российский президент изъявит желание встретиться и с премьером, то он не откажется от такого приглашения".

Болгарский премьер отметил также, что Сербия, Косово и Черногория должны как можно скорее стать членами Евросоюза.