Больная коронавирусом Тимошенко лечится и работает в элитном особняке под Киевом - СМИ

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая заболела коронавирусом, лечится и работает в особняке под Киевом. Об этом сообщает Страна.

По данным журналистов, Тимошенко много лет снимает особняк в Козине с личным пляжем и живописным садом. Дом находится в закрытом коттеджном городке "Срибна хвыля".

По документам особняк на 588 кв. м и земельный участок 33 сотки принадлежит кузине политика Татьяне Шараповой (дочь Антонины Ульяхиной, тети Тимошенко). Ульяхина же является собственницей еще 27 "золотых" соток по соседству.

Фонтан и личный пляж: что есть в коттедже Тимошенко

"В доме мы увидели открытые окна, разными цветами светится и струится фонтан посреди озера, на пляже стоят шезлонги и припаркован водный мотоцикл", - сообщают журналисты. По данным издания, весь двор Тимошенко утопает в петуниях, а центральный вход в дом украшают кусты в виде кубов.