Больная коронавирусом Тимошенко лечится и работает в элитном особняке под Киевом - СМИ

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая заболела коронавирусом, лечится и работает в особняке под Киевом. Об этом сообщает Страна.
По данным журналистов, Тимошенко много лет снимает особняк в Козине с личным пляжем и живописным садом. Дом находится в закрытом коттеджном городке "Срибна хвыля".
По документам особняк на 588 кв. м и земельный участок 33 сотки принадлежит кузине политика Татьяне Шараповой (дочь Антонины Ульяхиной, тети Тимошенко). Ульяхина же является собственницей еще 27 "золотых" соток по соседству.
"В доме мы увидели открытые окна, разными цветами светится и струится фонтан посреди озера, на пляже стоят шезлонги и припаркован водный мотоцикл", - сообщают журналисты. По данным издания, весь двор Тимошенко утопает в петуниях, а центральный вход в дом украшают кусты в виде кубов.