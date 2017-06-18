Большинство британцев высказались за новый референдум о выходе из ЕС, - опрос

18 июня 2017 г. 17:55
Источник: Левый Берег

Большинство жителей Великобритании хотели бы проведения повторного референдума о выходе страны из Европейского Союза.

Об этом свидетельствуют результаты опроса центра Survation, пишет The Independent.

За проведение референдума выступили 53% опрошенных, против - 47%. Аналогичный опрос в апреле показал, что против референдума выступают 54% британцев.

Также отмечается, что в обществе растет противостояние жесткому варианту Brexit, за который выступает премьер-министр страны Тереза Мэй. Его поддерживают только 35% опрошенных.

Опрос проводился с 16 по 17 июня, в нем приняли участие 1005 человек.

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