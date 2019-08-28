Большинство жителей Донбасса считают "ДНР" и "ЛНР" частью Украины - опрос

Большинство жителей украинского Донбасса по обе стороны линии соприкосновения считает частью Украины его районы, находящиеся под контролем пророссийских сепаратистов.

Это следует из опроса, проведенного берлинским Центром восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) на Донбассе в феврале-марте текущего года. Его результаты были обнародованы во вторник, 27 августа.

В частности, 54,5% респондентов из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" считают эти территории частью Украины. Из них 31% (в 2016 году – 35%) хотели бы, чтобы непризнанные образования получили автономный статус в составе Украины, а 23,5 процента (в 2016 году – 20,6%) выступают за возвращение территорий в состав Донецкой и Луганской областей Украины без каких-либо изменений.

При этом 18,3 (в 2016 году – 11,4%) процента опрошенных в "ДНР" и "ЛНР" хотели бы вхождения этих образований в состав России без предоставления им автономии, а 27,3% (в 2016 году – 33,1%) - с получением автономного статуса.

В основной части Донбасса, которая находится под контролем Киева, свыше 95 процентов опрошенных считают "ДНР" и "ЛНР" частью Украины. Из них 64,7 процента (в 2016 году – 65,7%) считают, что должно быть восстановлено состояние перед началом конфликта в Донбассе. Около трети (30,7%) респондентов выступили за получение регионом автономного статуса в составе Украины. Тремя годами ранее подобные взгляды выразили 26,7 процента жителей.

Число видящих непризнанные образования частью России (без предоставления автономии) с 2016 года сократилось более чем вдвое - с 5 до 2,3 процента, отмечают эксперты берлинского центра. Идею получения "ДНР" и "ЛНР" автономного статуса в составе России поддерживают 2,3 процента (в 2016 году – 2,6%) жителей Донбасса, контролируемого Киевом.

Результаты опроса, проведенного спустя пять лет после начала конфликта на востоке Украины, являются важной поправкой к официальной риторике российских властей, подчеркивает директор ZOiS Гвендолин Зассе.

Россия в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и считает его своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. Вскоре после аннексии Крыма США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций в отношении России.