Социологи выяснили отношение жителей ОРДЛО к войне на Донбассе: результаты исследования

Жители ОРДЛО определились с названием вооруженного конфликта в Украине. 76% "полностью согласны" и "скорее согласны" с тем, что война на Донбассе — это внутренний украинский конфликт (35,6 и 40,5% — соответственно). "Скорее не согласны" с этим — 14,1%. Абсолютно несогласных набралось 9,3%.

Такие данные приводятся в совместном исследовании Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенном при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".

Однако все же 8,5% таки заподозрили что-то неладное в неисчерпаемости милитаристских потенциалов ОРДЛО.

3,1% "полностью согласны" с тем, что война в Донбассе была начата Россией и местными пророссийскими группировками. 6,4% с этим, "скорее согласны".

При этом 86% с тем, что у истоков конфликта стояли пророссийские группировки и Москва — "скорее не согласны" (45,1%) и "абсолютно не согласны" (44,9%).

Полтора года назад ЗН совместно с "Небесной гвардией" Анастасии Березы и социологами КМИС провело опрос более половины семей украинцев, потерявших в войне с сепаратистами сыновей, дочерей, отцов и мужей. Им задавался схожий вопрос. 56% опрошенных родственников погибших считают вооруженный конфликт в Украине войной с Россией.

Сегодня многие в Л/ДНР понимают, что русскоговорящие граждане Украины не притесняются за свой родной русский язык. Таких 45,9%.

Полностью уверены в притеснениях всего 19,4%, и почти уверены в этом 34,1%.

Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 г. методом face-to-face.

Были опрошены 1606 респондентов: 800 — в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей.

Для расчета сравнительной выборки были использованы официальные статистические данные 2014 г., которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории.

Погрешность результатов не превышает 3,2%.