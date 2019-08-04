 

"Большой брат": новоизбранный нардеп рассказал об отслеживании коррупции при голосованиях в Раде

04 августа 2019 г. 14:30
Источник: Интерфакс-Украина
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Партия "Слуга народа" в Верховной Раде намерена использовать программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта, чтобы отслеживать аномалии при голосованиях народных депутатов во избежание политической коррупции.

Об этом сообщил избранный народным депутатом от "Слуги народа" Давид Арахамия.

"Будут, наверняка, попытки коррупции в группах. Есть такие традиции парламентские. Наша задача – с ними бороться. Искусственный интеллект должен их выловить", - сказал Арахамия в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он не стал называть компанию, которая занимается реализацией проекта, но рассказал, как программа будет работать.

Арахамия отметил, что формирование во фракции групп нардепов по интересам – естественный процесс, а технологии искусственного интеллекта помогут избежать "рисковых групп".

"В парламенте есть вероятность появления групп влияния. Это динамическая картина. Сегодня 5, 7, потом – 20 человек. И мы за этим можем не уследить. Поэтому применяем такую технологию", - сказал будущий нардеп.

"Как это работает. Система непрерывно анализирует голоса, все результаты голосования и выявляет паттерны, все аномалии от паттернов подсвечивает. Условно говоря, вы два месяца голосовали так, а потом внезапно девять человек голосуют по немножко другому сценарию. Не в том смысле, что не все, как один, а отличаемо от обычного", - рассказал он.

"Она (система – ИФ) подсвечивает и говорит: вот эти люди, разбирайтесь. Она не классифицирует причину. А указывает на аномалию. А теперь бери и работай с этой аномалией", - пояснил Арахамия.

По его словам, в команде эту систему назвали "Большой брат". "Будет система "Большой брат" смотреть за аномалиями", - сказал Арахамия.

Как сообщили ранее агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе партии, четвертый номер избирательного списка "Слуги народа", предприниматель и волонтер Давид Арахамия будет предложен на должность главы будущей фракции "Слуги народа" в Верховной Раде IX созыва.

 

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