Бойко: Газ для всех потребителей будет стоить максимум 3,8 грн за куб ®

Нынешняя цена газа для населения искусственно завышена, а вместе с ней завышены цены на отопление и другие товары и услуги для украинцев. Об этом кандидат в премьер-министры от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко заявил во время встречи с работниками газовой отрасли в Харькове в среду, 12 июня.

«Мы устраним тот бардак, который натворили с коммунальными тарифами и обрекли людей на энергетическую бедность. И прямые переговоры с РФ являются для этого хорошим инструментом», – акцентировал лидер ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.

Политик убежден, что все обвинения в адрес оппозиционеров со стороны власти не имеют под собой никаких оснований.

«Я не боюсь каких-либо обвинений, потому что за нами правда. Мы хотим, чтобы люди жили лучше и имели возможность получать коммунальные услуги и покупать товары по нормальным ценам. И люди понимают, что без возобновления торговых отношений с РФ это невозможно сделать», – резюмировал Юрий Бойко.

Согласно данным последнего соцопроса Киевского международного института социологии, большая часть украинцев хотела бы видеть лидера ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ в кресле премьер-министра Украины. 12,9% респондентов отдали предпочтение Юрию Бойко, 11,3% – Юлии Тимошенко, 8,1% – Игорю Смешко, 7,7% – Владимиру Гройсману.