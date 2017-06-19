Британия и ЕС официально начинают переговоры по Brexit

В понедельник, 19 июня, Великобритания и Евросоюз официально начинают переговоры по Brexit.

Как сообщает ВВС Украина, министр по вопросам выхода Британии из ЕС Дэвид Дэвис сообщил, что будет работать с переговорщиков от Еврокомиссии Мишелем Барнье.

Переговоры пройдут в Брюсселе и затронут, в частности, тему мигрантов и доступа к единому европейскому рынку.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали нет сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.