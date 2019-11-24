Британский журнал показал карту Украины без Крыма

Авторитетный британский журнал The Economist опубликовал видеоролик под названием "Может ли импичмент принести пользу Дональду Трампу", в котором использовалась карта Украины без Крыма.

На это обратило внимание Посольство Украины в Великобритании и призвало редакцию исправить ошибку.

"The Economist, мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание исправит свою карту должным образом", – говорится в сообщении посольства в Twitter.

На момент публикации новости видео на канале The Economist отсутствует. Ссылки на него также удалили из соцсетей издания.

Напомним, в начале ноября The New York Times опубликовало материал с картой Украины без Крыма. Позже издание объяснило, что на карте должен был быть обозначенный пунктирной линией участок границы, аннексированный Россией в 2014 году.

В марте 2019 Google начал показывать Крым как российскую территорию для пользователей из РФ.

Корпорация создала локальную карту для "спорной территории".

В июне 2018 года посольство официально обращалось в редакцию американского издания Bloomberg из-за некорректного обозначения Крыма на карте. После обращения ресурс удалил эту карту со своего сайта.