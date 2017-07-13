Британское правительство обнародовало законопроект о выходе страны из ЕС

Правительство Великобритании обнародовало законопроект о выходе страны из Евросоюза.

"European Union (Withdrawal) Bill" опубликован на сайте британского парламента.

"Отменить Закон о Европейских сообществах 1972 года и внести другие положения в связи с выводом Соединенного Королевства из ЕС", - гласит первая строка законопроекта.

Документом предусматривается отмена верховенства права ЕС в стране в день выхода. При этом все действующие законы, изданные ЕС, будут оставаться в силе, изменить или отказаться от них можно будет путем дальнейших дополнений в законодательство. Проект закона дает два года на "работу над ошибками" в переходный период после Brexit.

"Это один из самых значительных законодательных актов, которые когда-либо проходили через парламент, он является важной вехой в процессе нашего ухода из Европейского Союза", - прокомментировал документ министр по Brexit Дэвид Дэвис.

Он подчеркнул, что законопроект предусматривает "максимум определенности, целостности и контроля". Министр гарантирует, что если все будут работать вместе и в национальных интересах, смогут обеспечить, чтобы у британцев была полностью действующая правовая система в тот день, когда они покинут Евросоюз. При этом он заявил, что "будет работать с кем угодно", ради успеха.

Законопроект станет законом лишь после обсуждения в парламенте. Дебаты начнутся не раньше осени, принять его должны до марта 2019 года. Оппозиция уже дала понять, что не поддержит его.