Будущие "звезды" плавания

В Харькове сегодня начались юношеские соревнования по плаванию. Среди их участников, возможно, есть будущие мировые звезды, такие, как призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы заслуженный мастер спорта Денис Силантьев.

Сегодня на открытии чемпионата по плаванию среди спортивных клубов в Харькове участники получили наставления и пожелания побед от чемпиона мира и Европы по плаванию Дениса Силантьева, который теперь является народным депутатом от "Радикальной партии".

Народный депутат убежден, что спорт должен быть доступным каждому гражданину. "Радикальная партия" последовательно добивается увеличения государственной поддержки спорта в Украине, в частности инициировав законопроект, который упрощает процедуру финансирования учреждений спортивной инфраструктуры.

Денис Силантьев, народный депутат:

Сегодня задача государства и моя, как представителя высшего законодательного органа в Украине - создать условия, чтоб как можно больше появлялось на карте и города Харькова, и Украины, спортивных комплексов. В общем-то, что мы и делаем.

Политик подчеркнул, что спорт - залог здоровья нации. Ранее депутаты от "Радикальной партии" Ляшко добились освобождения объектов спортивной инфраструктуры от уплаты земельного налога и налога на недвижимость.