Бюджет, борьба с коронавирусом и перепалка депутата и главы ХОГА: подробности скандала на сессии облсовета

Трое умерших, 651 новый случай заболевания коронавирусом. Харьков продолжает возглавлять антирейтинг Украины по количеству случаев COVID-19. Всего на Харьковщине зарегистрировано почти 27 000 больных.

Заместитель губернатора Тарас Пастух говорит, что от «красной» зоны Харьков отделяет лишь условная статистика заполненности коек. Сейчас она составляет 72-75% из-за наличия мест для инфицированных детей и беременных, которые на три четверти пустуют. Что касается взрослых, то их приходится укладывать в коридорах - нет мест, нет кислорода, нет врачей. И это при том, что несмотря на запланированные 1700 коек для инфицированных коронавирусом, в начале пандемии было дополнительно открыто еще 1100, то есть их уже 2800.

В ближайшие дни планируется добавить еще тысячу - за счет Изюмской ЦРБ, перепрофилированного офтальмологического отделения областной больницы, двух железнодорожных и частично - института терапии имени Малой.

Но расставить кровати мало, говорит Пастух, нужно решить, кто и чем будет лечить.

Тарас Пастух, зам. председателя ХОГА

Тільки обласна лікарня упорядкована областній адміністрації, й ми можемо виділити їм хоч якійсь гроші для підготовки, проведення кісню. Інши заклади державного підподрядкування, тому зараз з Київом ведеться робота, щоб на ці заклади - для проведення кисню й на закупку додаткового обладнання.

На чиновников сразу посыпалась критика депутатов, как с левого, так и правого лагерей, от тех, кто переболел «ковидом», так и тех, кто не сталкивался еще с болезнью. В один голос оппоненты говорили о том, что решение запоздалое. Мол, пока новые кровати будут развернуты, а кислород найден, без лечения останутся сотни харьковчан. Поэтому нужно оперативно принимать новые решения, а делать это некому - главу областного управления здравоохранения не могут назначить уже несколько месяцев. Градус дискуссии был такой, что дошло до ругани.

Дмитрий Булах, депутат облсовета

Декілька місяців у Департаменті відбувається хаос, заступники хворіють, немає начальника, вже 5-6 місяців немає начальника Департаменту, про яку ефективну боротьбу з «ковідом» йдеться, Ви можете просто пришвидшити призначення керівника Департамента?

Владимир Скоробагач, зам.главы облсовета

Людей оставляют дома, больных, с воспалением легких, двойным, говорят, будем лечить по телефону, а им кислород нужен, дышать нужно! Работа проведена однозначно, и все, что вы говорите, в будущем будем делать, да все это х*рня!

Алексей Кучер, губернатор

Х*рню вы сейчас городите, потому что нет никаких примеров, что у нас в департаменте хаос. Конкретные прошу примеры, то, что вы сейчас говорите, что у нас проблемы с кроватями - да, о том, что у нас стены пошарпанные – да! Что Вы делали 5 лет, чтобы была другая ситуация? Них*ра не делали вместе с Булахом на пару, теперь Вы начинаете кому-то предъявлять претензии! Ни х*ра не делаете, др*чите!

В итоге депутаты и чиновники договорились о том, что они усилят работу антиковидного штаба, проинспектируют те больницы, где можно выделить еще места для коронавирусных больных, и решать, каким образом привлекать интернов и старшекурсников к лечению.

А еще в облгосадминистрации решили обеспечить кислородными концентраторами семейных врачей, чтобы они помогали пациентам дома. Алгоритм такой помощи, правда, еще разрабатывают.

Тарас Пастух, зам. председателя ХОГА

Створення певного мобільного парку обладнення кисневих концентраторів, для того, щоб підтримати місцеву ланку медицини. Для того, щоб лікарі місцевої ланки могли більш якісно надовати допомогу на дому, мобільні бригади, які будуть виїджати до наших хворих, можливо, ставити ті самі крапельниці, забезпечувати хворих на 3-5 днів кисневими концетратами, й можливо, ми зможемо більш якісно надавати допомогу у початковій стадії.

Что касается закупки кислородных концентратов, то, по словам Пастуха, завтра в Киеве должны принять решение о выделении Харькову дополнительной дотации в размере 37000000 на закупку оборудования.