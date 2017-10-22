Бывшие президенты США собрали $31 млн для пострадавших от ураганов

Кампания по сбору средств для помощи Техасу, Флориде и Карибскому региону, которые сильно пострадали от ураганов в последние два месяца, получила пожертвований на сумму 31 млн долларов.

Об этом пишет The Hill.

Количество жертвователей достигло 80 тысяч человек.

"Оценки ущерба от ураганов "Харви", "Ирма" и "Мария" превышают 300 миллиардов долларов, и впереди месяцы и даже годы восстановления. И мы надеемся, что сильное начало этой кампании будет именно этим - началом", — сказал руководитель президентской библиотеки Джорджа Буша-младшего и один из организаторов кампании Дэвид Джонс.

Инициативу по сбору средств поддерживают все живущие ныне бывшие президенты США: Джимми Картер, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама.