Бывший король Испании сбежал из страны из-за финансового скандала

05 августа 2020 г. 13:23
Источник: Фокус
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Экс-король Испании Хуан Карлос I написал письмо своему сыну, ныне действующему королю Филиппу VI, в котором озвучил желание покинуть страну. Об этом сообщает BBC.

"Руководимый стремлением сослужить как можно лучшую службу гражданам Испании и ее институтам, а также тебе как королю, я сообщаю о своем вдумчивом решении переехать за пределы Испании. Оно принято с глубоким чувством, но с огромным спокойствием. Я был королем Испании в течение почти сорока лет и всегда хотел лучшего для людей, для страны и для короны. С моей верностью и любовью, навсегда, твой отец", - написал Хуан Карлос I.

При этом, испанские СМИ сообщают, что Хуан Карлос уже покинул страну, и его сын, король Филипп одобрил это решение. Отъезд произошел на фоне антикоррупционного скандала с его участием. Этой весной прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении 65 миллионов евро (по другим данным - 100 миллионов), которые Хуан Карлос перевел своей подруге Коринне Сайн-Витгенштейн. По мнению прокуратуры Испании, экс-король мог получить их от ныне покойного короля Абдаллы и присвоить во время строительства железной дороги в Саудовской Аравии.

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