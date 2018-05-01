Бывшую страницу пресс-штаба АТО взломали

01 мая 2018 г. 12:13
Источник: Украинская правда
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Бывшую страницу пресс-центра штаба АТО в Facebook взломали.

По состоянию на утро вторника, на бывшей странице пресс-штаба АТО рекламируются незаконные вооруженные формирования ОРДЛО.

По состоянию на 10:40 страница недоступна.

В то же время информация о ситуации на Донбассе теперь публикуется на другой странице: https://www.facebook.com/jfo.news/

Как известно, 30 апреля президент Петр Порошенко подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО об изменении формата АТО на операцию Объединенных сил. 

Пресс-центр штаба АТО сообщил в понедельник, что прекращает свою деятельность.

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