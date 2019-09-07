 

Цемаха перед отправкой в Россию допросили – Зеленский

07 сентября 2019 г. 18:08
Источник: Интерфакс-Украина
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Владимир Цемах, которого считают одним из свидетелей по делу малайзийского "Боинга", был допрошен перед отправкой в Россию.

"Допросили, и не только перед возвращением. Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен", - сказал он журналистам в Борисполе полосе церемонии встречи вернувшихся в Украину украинских пленных и заложников.

Напомним, сегодня состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Обмен происходил в формате "35 на 35".

 

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