Цемаха перед отправкой в Россию допросили – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Владимир Цемах, которого считают одним из свидетелей по делу малайзийского "Боинга", был допрошен перед отправкой в Россию.

"Допросили, и не только перед возвращением. Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен", - сказал он журналистам в Борисполе полосе церемонии встречи вернувшихся в Украину украинских пленных и заложников.

Напомним, сегодня состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Обмен происходил в формате "35 на 35".