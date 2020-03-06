Час вопросов к правительству: Шмыгаль уточнил свое заявление о поставках воды в Крым

06 марта 2020 г. 18:08
Источник: Зеркало недели
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Украина не будет поставлять воду для промышленных и военных объектов в Крыму. Об этом заявил новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль во время "часа вопросов к правительству" в пятницу, 6 марта.

"Мы будем поставлять украинцам воду в случае необходимости или гуманитарной угрозы для хозяйственных нужд, для питья. Хоть цистернами, хоть бутылями, хоть канистрами. Мы должны это обеспечить. Это наша обязанность перед украинцами", - заявил Шмыгаль.

По его словам, Украина не рассматривает восстановление промышленной поставки воды в Крым.

Напомним, накануне Денис Шмыгаль заявил о том, чтобы возобновить поставки воды в оккупированный Крым. По словам премьер-министра, в противном случае аннексированному полуострову якобы грозит гуманитарная катастрофа.

Как отмечается, напоминание о том, что согласно международному праву ответственность за гуманитарную ситуацию на оккупированной территории несет страна-оккупант, премьер проигнорировал.

 

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