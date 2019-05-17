Владимир Гройсман пойдет на выборы с новой политической силой. Пока о ней известны 3 нюанса: это будет центристская партия, она соединит людей с опытом, партия будет равняться на курс внедряемых Премьером реформ. Сейчас идет процесс формирования новой команды. Он затрагивает всю страну: общины, города, районы и области.

«Я бы хотел, чтобы это была достаточно качественная с точки зрения профессионализма и способности политическая сила. На самом деле могу сказать, что сейчас ищу людей, которые могли бы быть достаточно результативными. Также бы хотел быть причастным к созданию классической центристской политической партии, которая была бы создана не под выборы, а являлась достаточно организованной структурой с определенной идеологией с объединением качественных и профессиональных людей, которые могут не просто разговаривать», - так характеризует свою будущую партию Владимир Гройсман.

Чего ждать от партии Гройсмана?

В конце 2018 Владимир Гройсман назвал такие приоритеты для страны: усиление экономического роста, эффективное управление, развитие человеческого капитала, верховенство права и борьба с коррупцией, вопросы безопасности и обороны. Можно прогнозировать, что новая политическая сила продолжит курс на реформы, которыми Украина охвачена все 3 года работы Правительства. Неизменным останется проевропейское направление движения.

Стоит ожидать ускорения определенных процессов в реформированных отраслях. Во-первых, для этого уже есть прочное основание, во-вторых, есть запрос от общества. В интервью изданию «Интефакс» Гройсман сказал об этом так:

«Я хочу реализовать себя в жизни и сделать это могу через конкретные достижения. Я считаю, что нам нужно быстро решить глобально одну проблему - это изменение качества жизни украинских граждан. Где мы видим образец этого качества? В Европе. Это означает, что европейская и евроатлантическая интеграция для меня является важным приоритетом».

Гройсману доверяют 20% населения

Экономист Владимир Дубровский характеризует состояние экономики страны как «восстановительный рост»:

«Есть возрождения после глубокого кризиса. Идет восстановительный рост, который должен был быть быстрее, но не может. Потому что идет война, мы перестраиваем экспортные рынки от СНГ и России в ЕС. Это займет некоторое время. Более-менее стабилизировали инфляцию. Это в чем-то заслуга Правительства, в чем-то - Нацбанка».

Такую же высокую оценку работе Кабмина дали эксперты, которых опросило "Агентство моделирования ситуаций". 85,2% из 30 опрошенных считают, что общеэкономическая ситуация в стране за три года деятельности Правительства Владимира Гройсмана существенно улучшилась.

Все это дало Владимиру Гройсману доверие 20% населения. Еще в апреле 2018 социологи фиксировали рост доверия Гройсману и удовлетворенность его работой среди населения. Политолог Валентин Войтков отмечает:

«Последние социологические опросы показывали, что Гройсману доверяют или скорее доверяют 20% населения, и это пока и является его электоральной базой».

Доверие Гройсману от Винницы к всей Украине

В Украине последние 3 года активно продолжаются реформы - пенсионная, медицинская, образовательная, дорожная и ряд других. Но системность работы Владимира Гройсмана можно отследить еще со времени мэрства в Виннице. На свой второй срок он призвал город поддержать его, чтобы расширить команду, а значит, и ускорить позитивные изменения в городе. И это удалось. На уровне Правительства эта работа уже велась по всей стране.

«Гройсман - молодой, он принадлежит к тому же поколению, что и Зеленский. Они ровесники, как Арсений Яценюк и многие другие. Сейчас начинается эпоха людей этого возраста. У Владимира Борисовича есть стартовый рейтинг, который позволяют бороться за прохождение партии в Парламент», - утверждает политолог Владимир Фесенко.

И при условии поддержки на парламентских выборах, когда, собственно, страна выбирает премьера, от уровня поддержки будет зависеть, продолжатся ли начатые Гройсманом изменения.

«Эффективность Правительства зависит от того, насколько он (Премьер) может опираться на парламентское большинство», - считает Владимир Гройсман.