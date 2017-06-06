Чехия прекратила прием беженцев по квотам ЕС

Чехия выступила против решения Брюсселя о равномерном распределении беженцев в ЕС Правительство Чехии в понедельник, 5 июня, приняло решение до сентября текущего года больше не принимать беженцев в рамках равномерного распределения миграционной нагрузки в Европейском союзе, передает DW.

Так, Чехия выступила против решения Брюсселя о равномерном распределении беженцев в Европейском союзе. Сообщается, что в сентябре должен завершиться проект ЕС, в рамках которого для стран-членов установлены квоты на прием беженцев, которые изначально прибыли в Италию и Грецию.

Министерство внутренних дел Чехии объяснило свое решение тем, что "система распределения беженцев не работает". Более того, по мнению МВД Чехии "ситуация с безопасностью изменилась".

Известно, что Чехия должна была принять 2691 просителя убежища в ЕС из 120 тыс. Напомним, ранее сообщалось, что министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак предложил странам закрыть границы для притока мигрантов-мусульман из Северной Африки и Ближнего Востока. Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости. Messenger Telegram Chrome Евросовет обсудит продление экономических санкций против РФ 22 июня, - журналист Власти Польши предлагают закрыть двери для мигрантов-мусульман Теги: Евросоюз, Чехия, Беженцы