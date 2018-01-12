Черемухин уволился с занимаемой должности

Вчера Николай Черемухин подал электронную декларацию после увольнения.
Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр.
В последнее время Черемухин занимал должность начальника отдела оперативных разработок в Восточном регионе Национальной полиции Украины.
Николай Черемухин вместе с женой Ольгой Черемухина имеют в Харькове в собственности 3 жилых дома общей площадью 375,3 кв.м, 2 квартиры общей площадью 192,7 кв.м. и 2 земельными участками общей площадью 1231 кв.м.
Также Ольга Черемухина на 50% владеет в Харькове 3 нежилыми помещениями общей площадью 673,5 кв.м. и жилым домом площадью 363,1 кв.м.
Напомним, 25 декабря 2017 в центре Харькова, на улице Культуры, 15 был взорван автомобиль Dodge, который принадлежит Николаю Черемухину. В результате взрыва никто не пострадал, однако осколки повредили ворота в гараж и семь соседних автомобилей.