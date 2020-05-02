Черкассы будут сопротивляться: мэр ответил президенту

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко отреагировал на вчерашнее обращение президента Украины Владимира Зеленского относительно ответственности за досрочное ослабление карантина в городе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Бондаренко в Facebook.

По словам Бондаренко, город будет оказывать сопротивление в случае уголовного преследования за решение о досрочном ослаблении карантина.

"Черкассы будут сопротивляться, запомните, господин президент. Если будет нужно объединить Украину, мы объединим Украину", - заявил он в видеообращении.

Городской голова отметил, что рассчитывал на равное отношение Зеленского ко всем нарушителям законов и карантина, в частности кнопкодавов и нардепов-бизнесменов от "Слуги народа".

Напомним, ранее мэр Черкасс опубликовал переписку с якобы первым заместителем руководителя Офиса президента Сергеем Трофимовым. В переписке лицо, подписанное как Трофимов, угрожает мэру города действиями за ослабление карантина. В то же время в ОП отрицают причастность своих сотрудников к этой переписке.

Кроме того, вчера президент Зеленский передал Бондаренко "пламенный привет" от правоохранительных органов и пригрозил юридической ответственностью за нарушение карантина. До этого полиция открыла уголовное производство относительно решения горсовета Черкасс об ослаблении карантина, а глава МВД Арсен Аваков заявил, что городской голова "заигрался".