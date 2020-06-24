Черняк поставил вопрос о закупках парка Горького в период пандемии - Кернес не смог ничего ответить о нерациональном расходовании средств

Депутат горсовета Игорь Черняк поднял вопрос о закупках парка Горького в период пандемии. Ведь, по его словам, руководство КП за последние несколько недель решило купить газон в рулонах в два раза дороже, чем в Киеве. Кроме того, по словам Черняка, парк отклонил несколько предложений от подрядчиков которые предлагали цены за велопарковки меньше, что позволило бы сэкономить городу. Почти та же история и с резиновой плиткой. По поводу нерационального расходования средств коммунальным предприятием мэр города депутату ничего ответить не смог и просто поставил очередной вопрос на голосование.