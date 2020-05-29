Черняк скрыл медицинский бизнес жены - ХАЦ

29 мая 2020 г. 14:39
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Заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк, который занимается вопросами медицины, в своей декларации за 2019 год скрыл бизнес жены в этой сфере. Как сообщают в ХАЦ, об этом свидетельствует его годовая декларация, поданная 18 мая. Так, Черняк не указал ни одной фирмы, бенефициаром или основателем которых является он или жена.
 
При этом, 31 декабря 2019 его жена Елена Винарская имела доли в ООО «Сан-лаб», ООО «Исток Трейд», ООО «Флориум, ООО« Зита », ООО« Сан-Медикал».
Общая сумма уставных взносов, что не показаны в декларации, составляет более 2 млн. грн.
 
Интересно, что «Сан-Лаб» и «Сан-Медикал» - это медфирмы, а именно медициной и занимается Черняк. Более того, руководителем одной из них является Александр Галацан - экс-руководитель Департамента здравоохранения и советник вице-губернатора Черняка.
 
По мнению юриста Владимира Рысенко, сокрытие фирм Черняком - это повод для НАБУ по регистрации уголовного производства по «декларированию недостоверных данных». 

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