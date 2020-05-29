Черняк скрыл медицинский бизнес жены - ХАЦ

Заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк, который занимается вопросами медицины, в своей декларации за 2019 год скрыл бизнес жены в этой сфере. Как сообщают в ХАЦ, об этом свидетельствует его годовая

декларация

, поданная 18 мая. Так, Черняк не указал ни одной фирмы, бенефициаром или основателем которых является он или жена.