Чтобы не допустить повторения харьковской трагедии, нужно сотрудничество с местными администрациями, - Князев

20 октября 2017 г. 12:08
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Чтобы не допустить повторения дорожной трагедии, которая произошла в Харькове, необходимо сотрудничество с местными администрациями. Об этом рассказал руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

"Для того, чтобы не повторились такие ужасные трагедии, которые произошли в Харькове, нужна не только работа полиции, нужно сотрудничество с местными администрациями - четкое разграничение полос дорожного движения, полос для движения пешеходов, видеофиксация и возможность наказания правонарушителей", - заявил Князев.

Ранее сообщалось о том, что в Харькове автомобиль "Лексус" под управлением женщины-водителя 1997 года рождения, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль "Фольксваген-Туарег". От полученного удара автомобиль "Лексус" выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов. Водители обоих автомобилей остались живы, их повезли на освидетельствование на предмет наличия алкогольного или наркотического опьянения. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 госпитализированы.

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