Чуть больше года в губернаторском кресле: за что уволили Кучера?

Алексей Кучер продержался в губернаторском кресле чуть больше года. До этого он не имел опыта работы на госслужбе. В ХОГА попал после совсем недолгого депутатства. Выборы как мажоротиращик в Красноградском и Лозовском районах он выиграл как представитель "Слуги народа," а до этого был адвокатом. Участвовал в довольно резонансных делам как, например, защита судьи Лазюка и кооперативная схема ЖСК. Его работа на должности председателя ХОГА ознаменовалась противостоянием с городскими властями и мэром лично. Довольно громким также был конфликт при создании антиковидного штаба весной, когда Кучер поссорился не только с Кернесом, но и с бизнесменом Александром Ярославским. Трагическая авиакатастрофа под Чугуевом также не прибавила популярности губернатору, хотя это и была зона ответственности военного ведомства. Неудачный поход в мэры и местами пародийная пиар-кампания и вовсе добили имидж Кучера. При этом в медиа, со ссылками на источники на Банковой, утверждают, что причиной увольнения стали не выборы, а ситуация с заболеваемостью ковид-19 в регионе. Ведь почти всю осень Харьков находился в лидерах по количеству больных, а иногда область лихорадило из-за скандалов по неукомплектованности «скорых» и больниц, нехватки оборудования, отсутствия руководителя облуправления здравоохранения. Внутреннее противостояние в регионе дошло до того, что на последней сессии облсовета Алексей Кучер и заместитель председателя облсовета Владимир Скоробагач даже перешли на нецензурную брань.

Владимир Скоробагач, заместитель главы облсовета:

Людей оставляют дома больных, с воспалением легких, двойным, говорят, будем лечить по телефону, а им кислород нужен, дышать нужно! Работа проведена однозначно, и все, что вы говорите, в будущем будем делать, да все это х*рня!

Алексей Кучер, губернатор:

Х*рню вы сейчас городите, потому что нет никаких примеров, что у нас в департаменте хаос. Конкретные прошу примеры, то, что вы сейчас говорите, что у нас проблемы с кроватями - да, о том, что у нас стены пошарпанные – да! Что Вы делали 5 лет, чтобы была другая ситуация? Них*ра не делали вместе с Булахом на пару, теперь Вы начинаете кому-то предъявлять претензии! Ни х*ра не делаете, др*чите!

Впрочем, в облгосадминистрации до решения Кабмина информацию об увольнении не подтверждали, так же, как и не говорили, что возможной причиной этого увольнения может быть провал в борьбе с пандемией.

Тарас Пастух, заместитель главы ХОГА:

Я не можу сказати про неналежну підготовку, тому що на всіх селекторах, на яких я останнім часом перебуваю, Харків навпаки відзначається з кращої сторони в частині підготовки, якщо навіть брати реалізацію цих коштів, які до нас надійшли місяць тому. З приводу того, що був підписаний указ з приводу звільнення голови Державної адміністрації будь-якої області – має відбутися засідання Кабінету Міністрів, де має бути такий указ погоджений Кабінетом міністрів. В мене такої інформації не було, що таке засідання відбулося і таке рішення прийняте.

Что касается преемника, то, как стало известно после заседания Кабмина, это будет глава аппарата Днепропетровской ХОГА Айна Тимчук. Горожанам она известна по своей работе в харьковской мэрии. С 2011 по 2014 она была управляющей делами исполкома, заместителем мэра, а после вернулась в родной Днепр. Сегодня во время заседания Кабмина приоритетами в своей работе она назвала - борьбу с ковидом и выполнения нормативов по обеспечение больных кроватями и кислородом, во-вторых - завершение процесса децентрализации и преобразования 27 районов в семь и принятия сбалансированного бюджета.

Айна Тимчук:

Прошу підтримати мою кандидатуру на посаді голови Харьківської ОДА, працювала заступником міського голови, головою аппарату, знаю проблеми регіону, знаю людей, розумію, що роботи буде багато - область велика та складна.

В прессе Айну Тимчук уже называют человеком Кернеса. Мол, таким образом он заочно смог выиграть борьбу за область. Действительно ли это так, покажут назначения и работа нового губернатора. Ранее медиа предполагали, что место Кучера может занять первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов, который ранее уже работал в ХОГА.