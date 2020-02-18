"Циничная провокация": президент отреагировал на бои под Золотым

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрелы позиций ООС на Донбассе и заявил, что решительность украинской стороны дать отпор проявлениям вооруженной агрессии против Украины и в дальнейшем остается неизменной.

"В пятую годовщину трагедии Дебальцевского боевики и оккупанты устроили циничную провокацию.Сегодня утром они атаковали позиции объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошкивское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. Обстрелы велись из оружия, запрещенной Минскими соглашениями", - отметил Зеленский.

По словам президента, военнослужащие дали отпор агрессивным действиям незаконных вооруженных формирований.

Так, на это время обстрелы на Донбассе были прекращены, однако вследствие этого украинская сторона отмечала потерь.