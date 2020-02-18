"Циничная провокация": президент отреагировал на бои под Золотым

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрелы позиций ООС на Донбассе и заявил, что решительность украинской стороны дать отпор проявлениям вооруженной агрессии против Украины и в дальнейшем остается неизменной.
"В пятую годовщину трагедии Дебальцевского боевики и оккупанты устроили циничную провокацию.Сегодня утром они атаковали позиции объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошкивское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. Обстрелы велись из оружия, запрещенной Минскими соглашениями", - отметил Зеленский.
По словам президента, военнослужащие дали отпор агрессивным действиям незаконных вооруженных формирований.
Так, на это время обстрелы на Донбассе были прекращены, однако вследствие этого украинская сторона отмечала потерь.
"Это не просто циничная провокация, которая никогда не заживет полностью. Это – попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неустанными шагами. Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решение о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и приверженность международным договоренностям остается неизменным – так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины", - подытожил Владимир Зеленский.