ЦРУ уволило служебную собаку из-за потери интереса к работе

20 октября 2017 г. 9:57
Источник: Левый берег
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Из Центрального разведывательного управления США уволили служебного лабрадора по кличке Лулу из-за того, что собака "потеряла интерес к своей работе" и не хотела искать взрывчатку.

Об этом сообщается на сайте ЦРУ.

"Для наших тренеров крайне важно, чтобы собаки наслаждались работой, которую они выполняют. Иногда, даже когда щенок хорошо обучается и успешно обнаруживает взрывоопасные запахи, они дают понять, что служба по поиску взрывных устройств не для них... Мы с грустью сообщаем, что Лулу была исключена из программы", - говорится в сообщении.

В ЦРУ пояснили, что после нескольких недель тренировок Лулу стала показывать, что ее не интересует поиск взрывчатки. Кинологи не смогли мотивировать животное ни лакомствами, ни играми.

Обычно в подобных случаях кинолог, работающий с животным, забирает его к себе домой. В ЦРУ сообщили, что так же произошло и с Лулу.

"Сейчас она играет с детьми своего хозяина, бегает за кроликами и белками на заднем дворе... Мы будем скучать по Лулу, но это - правильное решение", - отмечается в сообщении.

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