Cуд отказал в аресте имущества экс-президента Ющенко

Печерский райсуд Киева отказал Генеральной прокуратуре в аресте имущества бывшего президента Украины Виктора Ющенко.

Об этом в интервью "Украине Молодой" рассказал адвокат Ющенко Виталий Наум.

Защитник экс-президента считает, что дело против Ющенко и ходатайство ГПУ об аресте его имущества появились под выборы и с целью пиара.

"Мы считаем, что это, учитывая, что скоро выборы, кто-то пытается сделать себе пиар или скрыть те недостатки, отсутствие результатов, которые есть в других делах. Понятно, что все неудачи нужно чем-то перекрывать, а фигура Ющенко, она как раз позволяет сказать, что мы нашли что-то новое, мы двигаемся дальше ", - сказал Наум.

По его мнению, ГПУ пытается "привлечь внимание к одному, закрыв глаза на большие провалы в другом".

Как сообщил в комментарии УП руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, такое решение суд вынес 9 июля.

"Мотивации не знаем, потому что нет еще решения суда. Это судья Пидпалый, который по некоторым делам по полгода, по 8 месяцев не отдает решение. Но это очень интересно, потому что практически очень сложно найти какие-то аргументы для отказа, когда есть подозрение, когда по делу есть ущерб, нанесенный, где санкция статьи предусматривает конфискацию, есть доказательства, что имущество принадлежит подозреваемому ", - сказал Горбатюк.

Он добавил, что когда появится решение суда, то аргументацию судьи донесут до общества.

Также ГПУ повторно ходатайствовать об аресте.

"Однозначно. Единственное, не знаю процедуры, или оно оспаривается, но как минимум повторно вносить не запрещает. Поэтому, думаю, один из этих вариантов в любом случае будет реализован", - подытожил Горбатюк.

Напомним, Генеральная прокуратура предъявила экс-президенту Виктору Ющенко подозрение в растрате имущества в рамках дела о резиденции "Межигорье", которая была выведена из государственной собственности в 2007 году. Ющенко не согласен с обвинениями Генеральной прокуратуры.