Дамаск заявил о вторжении турецких войск

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19 августа 2019 г. 13:03
Источник: Корреспондент.net
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МИД Сирии заявил в понедельник, 19 августа, о вторжении турецких войск, сообщает телеканал Syria TV.

В Дамаске заявляют, что турецкая бронетехника движется в сторону города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, бои за который ведет сирийская армия. 

"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - говорится в заявлении. 

Ранее сообщалось, что Турция намерена создать зону безопасности на севере Сирии вдоль своих границ.

Напомним, в 2016-2017 годах Турция проводила на территории Сирии военную операцию Щит Евфрата. В 2018 году Анкара начала в Сирии операцию Оливковая ветвь, целью которой было занять сирийский Африн, находившийся на тот момент под контролем курдских вооруженных формирований. Как известно, с конца прошлого года Турция готовит новую военную операцию в Сирии.

 

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