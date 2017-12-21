Данилюк требует отставки Луценко

Министр финансов Украины Александр Данилюк требует отставки генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом Данилюк заявил сегодня на брифинге.

"Я требую отставки генерального прокурора Юрия Луценко", - заявил Данилюк. Кроме того, Данилюк заявил, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) затягивает рассмотрение дел, которые касаются "ПриватБанка".

Министр отметил, что Минфин приветствует решение лондонского суда о заморозке активов бывших владельцев "ПриватБанка" до момента принятия решения по существу. "Но это удалось сделать не благодаря, а вопреки прокуратуре", - заявил он.

По словам Данилюка, зато нарушаются и активно продвигаются дела против действующих должностных лиц "ПриватБанка" и Национального банка.

