Давление на судей продолжается, - глава ВСП

Глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк на съезде судей в понедельник заявил, что в Украине продолжаются попытки давления на судебную власть.

"К сожалению, сегодня продолжается давление на судебную власть. В Высший совет правосудия обратились более 400 судей по поводу давления на них", - отметил он, добавив, что ВСП рассмотрел 125 из них.

По его словам, в ВСП поступают обращения народных депутатов по поводу решений судей. В частности, в совет правосудия поступило 9 обращений от нардепов.

Кроме этого, Бенедисюк отметил, что "не всегда решения, которые принимает ВСП по поводу давления на судей, исполняются". За 2017 год ВСП приняла 57 обращений к правоохранительным органам в связи с давлением на суд.

"Генеральный прокурор ответил нам, что по вопросам привлечения к ответственности обращаться к дисциплинарной комиссии, в других случаях прокуратура не видит причин проводить расследования", - сказал Бенедисюк, добавив, что по законодательству судьи должны обратится в ВСП в случае давления. Фактом давления глава ВСП назвал открытие уголовных производств против судей по статье 375 Уголовного кодекса (постановление судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления).

"В 2013 году прокуратура открыла 220 производство по этой статье, в 2017 - 517. И лишь в одном случае материалы дела (против деятельности судьи - ред.) были направлены в суд", - сказал он.

Глава ВСП также сообщил, что 1 марта судьи приняли решение обратиться к Президенту и Кабинету Министров для внесения изменений в статью 214 Уголовного процесуального кодекса (начало досудебного расследования).

"Чтобы обращения к Генпрокурору было основанием для внесения факта (давления на судью - ред.) в Единый реестр досудебных расследований... Внесения в ЕРДР должен производить генпрокурор или его заместитель", - сказал Бенедисюк.