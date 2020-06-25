Децентрализация на Харьковщине. Нардепы развеяли мифы и рассказали о преимуществах

Деньги на местах и ​​полномочия у каждого жителя. Грядут местные выборы, и до них Рада должна завершить реформу децентрализации, которая стартовала еще в 2014 году. По словам нардепа Александра Литвинова, для этого чиновники делают все возможное, прежде всего, доносят гражданам, что децентрализации бояться не стоит.

Александр Литвинов, народный депутат Украины

Основна задача саме нас, слуг народу, - робити роз'яснювальну роботу і доводити саме до населення ту позицію, що нажаль, деякі політичні сили роблять хибну інформацію для того, щоб розхитати той човен, про який сказав Дмитро.

Все опасения людей нардепы опровергают. Например, о том, что за справками надо будет ехать неизвестно куда - ведь все услуги будут предоставляться в административных центрах на местах.

Дмитрий Микиша, народный депутат Украины

Найголовніше, що реформа децентралізації надасть людям, - це усвідомлення того, що вони є господарями на своїй землі. На місця передається дуже багато повноважень, а головне - фінансів, які підкріплюють ці повноваження.

Яркий пример - Мерефянская ОТГ, которая стала первопроходцем децентрализации: там, говорит глава, никакого деления на город или село нет - все населенные пункты развиваются одинаково.

Вениамин Ситов, глава Мерефянской ОТГ

Решаем все проблемы, которые у нас сегодня возникают - не важно - в городе Мерефа, в Утковке, в Селекционном поселке. Везде делаем, ремонтируем дороги, занимаемся социальной сферой, все одинаково.

В рамках реформы количество районов в Харьковской области сократят до семи, а собственно, объединенных территориальных громад должно быть 56.