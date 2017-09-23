Делегация Украины в ООН о России: Генассамблее не о чем говорить с агрессором

Украинская делегация на Генассамблее ООН посоветовала России сначала прекратить агрессию, вернуть Крым и убраться с Донбасса, чтобы иметь хотя бы моральное право комментировать ситуацию в Украине на международной арене.

Соответствующее заявление делегации было озвучено на заседании Генассамблеи накануне в ответ на выступление главы МИД России Сергея Лаврова.

"Россия четко и ясно признана ООН государством-оккупантом части украинской территории и, как следствие, стороной конфликта. Признана Генеральной ассамблеей – высшим представительным органом Организации Объединенных Наций", - отмечается в заявлении.

За это агрессор заслуживает соответствующее отношение международного сообщества.

"В конце концов, последнее, что нужно Генеральной ассамблеи – это вступать с агрессором в полемику", - подчеркивается в документе.

Это означает, что "как оккупационная держава и сторона конфликта Россия не имеет ни законного, ни морального права высказываться в отношении Украины в этом зале, по крайней мере, пока она не вернет Крым Украине, не покинет территорию Донбасса и не заплатит сполна за свою агрессию".