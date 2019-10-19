 

Дело Гладковского: экс-заместителя секретаря СНБО готовы взять на поруки четверо

19 октября 2019 г. 15:16
Источник: 112.ua
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Бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского готов взять на поруки народный депутат Верховной Рады четвертого созыва Олег Зимин.

Об этом сообщает LB.ua.

Таким образом, Зимин стал четвертым поручителем. Ранее о готовности взять на поруки Гладковского заявили два народных депутата от "ЕС" Максим Саврасов и Ростислав Павленко, а также блогер Андрей Серебрянский.

Отметим, сегодня Высший антикоррупционный суд продолжает рассмотрение дела задержанного Олега Гладковского. Бывшего чиновника задержало НАБУ 17 октября перед вылетом в Брюссель по уголовному делу о злоупотреблении служебным положением.

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