"Дело не во власти": Лукашенко рассказал, почему не уходит с поста президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко опасается, что, если "урки с прикорытниками" придут к власти, начнётся резня, по сравнению с которой произошедшее во время Майдана в Украине — "цветочки". Об этом сообщает TUT.BY.

"Дело здесь не во власти, дело в том, что я не хочу, чтобы порезали на куски страну, которую я лепил на обломках империи, окровавленный этот кусок", - сказал он.

По словам Лукашенко, его поддерживают миллионы людей и он опасается, что если "урки с прикорытниками" придут к власти, то порежут на куски не только страну, но и людей.

"Это будет резня, и то, что произошло в Украине, — это будут цветочки. У нас будут ягодки", - подчеркнул Лукашенко.

Как сообщалось, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, руководящий страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.