Дело о госизмене экс-советника президента Портнова закрыто

Служба безопасности Украины закрыла уголовное дело против бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова, в котором он обвинялся в государственной измене.

Соответствующие документы из прокуратуры Крыма и СБУ Портнов опубликовал в своем Телеграмм-канале.

"Друзья, информирую вас, что фейковые усилия Порошенко привязать меня к делу о госизмене и якобы мое участие в оккупации Крыма получили свое процессуальное завершения. Уголовное дело закрыто", - написал Портнов.

В письме прокуратуры Крыма указывается, что уголовное производство было закрыто 15 августа в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления. Также в производствах прокуратуры нет таких, где Портнов имел бы статус подозреваемого/обвиняемого.

В СБУ заявили, что о подозрении Портнову они не сообщали и в розыск его не объявляли.

Напомним главное управление СБУ в Крыму расследовало дело о причастности Портнова к оккупации Крыма в 2014 году. В марте прошлого года против Портнова возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена", но через год суд признал это недостоверной информацией.