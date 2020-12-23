Дело о пытках и угрозах убийством: Кернеса хотят реабилитировать через суд

Адвокаты и семья Геннадия Кернеса, которого сегодня похоронили в Харькове, будут настаивать в суде на его реабилитации по делу о незаконном лишении свободы, пытках и угрозах убийством двум активистам харьковского Евромайдана в январе 2014 года. Об этом сообщил его адвокат Александр Гунченко.

"В сети распространяются слухи о якобы закрытии 24 декабря в Киевском райсуде Полтавы слушаний по делу против Кернеса о событиях в январе 2014 года у Харькове в связи со смертью обвиняемого. Это ложная информация. Семья и адвокаты Кернеса возражают против закрытия дела в связи со смертью Кернеса, потому что это не является реабилитирующим основанием для заключений", - подчеркнул Гунченко.

По его словам, семья и сторона защиты Кернеса будут настаивать на суде на его реабилитации: "Должно быть полное оправдание и реабилитация, как, например, по делам о репрессированных».