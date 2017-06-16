Дело об убийстве Вороненкова: Задержанному в Павлограде объявили о подозрении

16 июня 2017 г. 17:57
Источник: Новое Время
18 просмотров

Задержанному во время следственных действий в Павлограде Днепропетровской области объявили о подозрении в причастности к убийству кс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, на данный момент с подозреваемым проводят необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Павлограде Днепропетровской области Генеральная прокуратура и Нацополиция проводят задержания лиц, которых подозревают убийстве.

Ранее начальник Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко рассказал, что в деле об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова устанавливаются обстоятельства, предшествовавшие преступлению. Он также отметил, что подозрение пока никому не предъявлялось.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.