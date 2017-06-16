Дело об убийстве Вороненкова: Задержанному в Павлограде объявили о подозрении

Задержанному во время следственных действий в Павлограде Днепропетровской области объявили о подозрении в причастности к убийству кс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, на данный момент с подозреваемым проводят необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Павлограде Днепропетровской области Генеральная прокуратура и Нацополиция проводят задержания лиц, которых подозревают убийстве.

Ранее начальник Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко рассказал, что в деле об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова устанавливаются обстоятельства, предшествовавшие преступлению. Он также отметил, что подозрение пока никому не предъявлялось.