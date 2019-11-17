Дело по импичменту Трампа: еще два свидетеля разговора с Зеленским дали показания

Бывший сотрудник Совета национальной обороны (СНБ) Тимоти Моррисон и сотрудница офиса вице-президента США Дженнифер Уильямс дали показания в рамках процедуры импичмента президента Соединенных Штатов.

Сокращенные расшифровки показаний опубликованы комитетом Палаты представителей по разведке накануне вечером, пишет агентство dpa.

Оба слышали июльский разговор Дональда Трампа со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и заявили об обеспокоенности политической заморозкой военной помощи Украине.

Уильямс назвала прозвучавшую в разговоре просьбу Трампа провести в Украине расследование в отношении своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера "необычной и неуместной".

"В моих глазах это указывало на возможное наличие иных мотивов для приостановки военной помощи. Ситуация выглядела так, как будто речь шла в большей степени о личной политической повестке дня президента, нежели о внешнеполитических интересах США", - сказала сотрудница офиса Майка Пенса.

В свою очередь Моррисон подтвердил связь между приостановкой помощи Украине и готовностью украинской власти начать расследование в отношении Байденов и компании Burisma. Но в самом разговоре от 25 июля чиновник не заметил ничего "незаконного и неправомерного".

Невнятные опасения Моррисона могут сыграть на руку республиканцам, в то время как более четкие показания Уильямс – использованы демократами, инициировавшими процедуру импичмента Трампа, говорится в материале.

Напомним, 26 сентября в США обнародовали жалобу сотрудника разведки на действия Дональда Трампа во время разговора с Владимиром Зеленским. Информатор заподозрил Трампа в использования своего положения для вмешательства в президентские выборы 2020 года.

В жалобе сказано, что президента США давил на президента Украины, настаивая на расследовании в отношении Джо Байдена, вероятного кандидата в президенты от Демократической партии, и его сына Хантера. А окружение Трампа пыталось заблокировать мемограмму разговора, поместив ее в хранилище информации о тайных операциях разведки.

В связи с разразившимся скандалом после нескольких месяцев расследования и предварительных заседаний Палата представителей проголосовала за процедуру импичмента. 13 ноября начались публичные слушания по делу об импичменте.

Первыми показания дали временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов Джордж Кент, курирующий административную политику в блоке восточноевропейских стран, включая Украину.

Отметим, 234 места в нижней палате Конгресса занимают демократы, 197 – республиканцы. Но в Сенате у республиканцев большинство: 53 места из 100. А без одобрения верхней палаты Конгресса снять президента с должности нельзя.