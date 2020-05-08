День Победы: в СБУ призвали харьковчан соблюдать закон о декоммунизации

Во время празднования 75-й годовщиной победы над нацизмом во Второй мировой войне все граждане Украины обязаны соблюдать Закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

Об этом напомнили в Управлении Службы безопасности Украины в Харьковской области, передает пресс-служба Харьковского горсовета.

Как отмечают в ведомстве, возможные конфликтные ситуации во время празднования Дня Победы могут быть освещены в СМИ в виде информационных материалов, направленных на дискредитацию деятельности отечественных органов власти, местного самоуправления, привести к формированию негативного имиджа Украины у европейской и мировой общественности.

Напомним, что закон о декоммунизации, в частности, предусматривает запрет на пропаганду коммунистического тоталитарного режима, в том числе в средствах массовой информации; производство, распространение и публичное использование продукции, содержащей символику коммунистического режима.

За нарушение норм Закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.